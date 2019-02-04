2019-02-04T15:04:57+03:00
Общество

В Чувашии уже 513 детей отправились на карантин из-за гриппа и ОРВИ

С 25 по 31 января текущего года в республике зарегистрировано порядка 7,2 тысяч случаев заболевания
Алина ГАБДУЛИНА
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По сравнению с прошлой неделей число заболевших выросло на 36,8%По сравнению с прошлой неделей число заболевших выросло на 36,8%Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Стало известно, что в Чувашии порядка 513 школьников отправились на карантин. В частности, в Чебоксарах на данный момент не уроки не ходят 299 учеников в пяти школах, в Новочебоксарске - 111 детей в трех школах, в Шумерле - 103 ученика в одной школе.

Роспотребнадзор Чувашии отметил, что с 25 по 31 января в республике зарегистрировано порядка 7,2 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей эта цифра выросла на 36,8%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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