В Чувашии уже 513 детей отправились на карантин из-за гриппа и ОРВИ

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-04T15:04:57+03:00

По сравнению с прошлой неделей число заболевших выросло на 36,8% Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

С 25 по 31 января текущего года в республике зарегистрировано порядка 7,2 тысяч случаев заболевания

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в Чувашии порядка 513 школьников отправились на карантин. В частности, в Чебоксарах на данный момент не уроки не ходят 299 учеников в пяти школах, в Новочебоксарске - 111 детей в трех школах, в Шумерле - 103 ученика в одной школе.

Роспотребнадзор Чувашии отметил, что с 25 по 31 января в республике зарегистрировано порядка 7,2 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей эта цифра выросла на 36,8%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ульяновске 26 суворовцев заболели эхиноккокозом: в легких и печени обнаружили червей (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU