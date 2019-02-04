В Татарстане задержан мужчина, напавший на 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-04T14:44:43+03:00

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Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Болгар возбуждено по статье "Развратные действия". Мужчину задержали на месте преступления очевидцы.

Все произошло 1 февраля, когда, как полагает следствие, подозреваемый зашел в квартиру к соседям. Там в этот момент находилась 13-летняя девочка. Воспользовавшись ее беспомощностью, злоумышленник стал совершать в отношении нее развратные действия. На крики школьницы в квартиру забежали другие соседи. Они не только оторвали подозреваемого от ребенка, но и сразу вызвали полицию и медиков.

- Свою причастность к совершению преступления мужчина не признал, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - На время следствия его взяли под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU