Две казанские пенсионерки хотели получить компенсацию за БАДы и отдали мошенникам 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-04T16:02:51+03:00

Потерпевшие обратились в полицию, когда так и не получили обещанного. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На прошлой неделе в полицию Казани обратились две местные пенсионерки. По их словам, они стали жертвами обмана.

Каждой из них позвонил неизвестный и сообщил о том, что ранее купленные женщинами БАДы вредны для здоровья и пользоваться ими не рекомендуется. Ошарашенным пенсионеркам было предложено вернуть потраченные деньги. Вот только для этого надо купить сертификаты.

Женщины в течение нескольких дней переводили свои сбережения на счет, указанный мошенником. В итоге они лишились в общей сложности 3,5 миллиона рублей.

- В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание фигурантов продолжаются, - сообщают в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU