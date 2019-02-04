2019-02-04T16:02:51+03:00
Происшествия

Две казанские пенсионерки хотели получить компенсацию за БАДы и отдали мошенникам 3,5 миллиона рублей

Им предложили вернуть потраченные деньги купив сертификаты
Олег ЛУГОВОЙ
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Потерпевшие обратились в полицию, когда так и не получили обещанного.Потерпевшие обратились в полицию, когда так и не получили обещанного.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На прошлой неделе в полицию Казани обратились две местные пенсионерки. По их словам, они стали жертвами обмана.

Каждой из них позвонил неизвестный и сообщил о том, что ранее купленные женщинами БАДы вредны для здоровья и пользоваться ими не рекомендуется. Ошарашенным пенсионеркам было предложено вернуть потраченные деньги. Вот только для этого надо купить сертификаты.

Женщины в течение нескольких дней переводили свои сбережения на счет, указанный мошенником. В итоге они лишились в общей сложности 3,5 миллиона рублей.

- В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание фигурантов продолжаются, - сообщают в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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