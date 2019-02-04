Две казанские пенсионерки хотели получить компенсацию за БАДы и отдали мошенникам 3,5 миллиона рублей
На прошлой неделе в полицию Казани обратились две местные пенсионерки. По их словам, они стали жертвами обмана.
Каждой из них позвонил неизвестный и сообщил о том, что ранее купленные женщинами БАДы вредны для здоровья и пользоваться ими не рекомендуется. Ошарашенным пенсионеркам было предложено вернуть потраченные деньги. Вот только для этого надо купить сертификаты.
Женщины в течение нескольких дней переводили свои сбережения на счет, указанный мошенником. В итоге они лишились в общей сложности 3,5 миллиона рублей.
- В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание фигурантов продолжаются, - сообщают в МВД Татарстана.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»