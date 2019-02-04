5 февраля в Казани на день без света оставят дома в трех районах

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-04T14:35:27+03:00

Отключение электричества связано с плановым ремонтом и техобслуживанием оборудования на сетях

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Так, с 8.00 до 11.00 в Вахитовском районе обесточат дом № 5 на ул.Амирхана Еники, а с 9.00 до 17.00 света не будет в доме №36 по ул.Чехова.

С 8.00 до 17.00 обесточат поселок Борисково в Приволжском районе – дома по ул.Магнитогорская, а также по адресам: ул.Авангардная,163, 165, 167, 167а, 171, 171а.

Кроме того, в этом же районе с 9.00 до 17.00 пропадет электричество в домах частного сектора по улицам Борисковская и Пожарная.

С 9.00 до 18.00 свет отключат и в Советском районе. Речь идет частном секторе по улицам: Мирсая Амира, Водстрой, Лачын; поселке Новая Сосновка по улицам: Зифы Басыровой, Бирюсовая, Джамала Валиди, Джалиловцев, Зеленая, Кленовая, Машиностроителей, Молодежная, Нагорная, Наратлык и Габдрахмана Рафикова.

В это же время без электроэнергии оставят и жителей домов, расположенных по адресам: ул.Гвардейская,32, 32а, 34, 38, ул.Аделя Кутуя,14.

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ИСТОЧНИК KP.RU