Жителя Чувашии будут судить за то, что он в ссоре задушил свою соседку

СЕГОДНЯ 18:26 2019-02-04T18:26:11+03:00

Мужчина сам сообщил об убийстве и явился с повинной

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В Новочебоксарске 53-летнего горожанина обвиняют в убийстве.

Как следует из материалов уголовного дела, 3 октября прошлого года у себя дома мужчина сильно поссорился со своей 32-летней соседкой. В ходе конфликта он задушил женщину. Она скончалась на месте преступления через короткий отрезок времени.

Мужчина же после этого сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и явился с повинной.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено, - сообщили в следственном комитете Чувашии. -Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU