ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-04T13:28:01+03:00

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ВТБ Лизинг запустил программу приобретения автомобилей Suzuki на специальных условиях: теперь они доступны компаниям и индивидуальным предпринимателям в лизинг со сниженным авансом – до 15%.

Предложение распространяется на всю модельную линейку марки. Кроме того, в рамках новой программы лизинговая компания занимается оформлением страховки и документов на покупку, а также может поставить автомобиль на учет в ГИБДД.

Таким образом, выбрав дилера и модель машины и подписав один лизинговый договор, клиент получает готовый к эксплуатации автомобиль.

- Автомобили Suzuki всегда пользовались довольно высоким спросом среди наших клиентов. Это объясняется оптимальным соотношением их ключевых параметров в этом ценовом сегменте – технических характеристик, стоимости, комфорта и безопасности. Возможность приобрести автомобиль в ВТБ Лизинг на специальных условиях делает его покупку еще более привлекательной, - прокомментировал заместитель генерального директора ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

Наибольшим спросом среди клиентов ВТБ Лизинг пользуются модели Vitara 1.6, Jimny, а также городской SX4.

ИСТОЧНИК KP.RU