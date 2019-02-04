2019-02-04T14:15:13+03:00
Происшествия

В Чувашии следователи разбираются в обстоятельствах гибели матери и сына на пожаре

Рассматриваются несколько версий произошедшего
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР ЧувашииФото: СУ СКР Чувашии
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Накануне вечером в правоохранительные органы города Шумерля обратились жильцы одного из пятиэтажного дома на улице Маршала Жукова. По их словам, из однокомнатной квартиры валит дым. Прибывшие на место происшествия пожарные проникли внутрь и потушили возгорание, очаг которого находился на кухне.

Далее спасатели обнаружили в квартире тела 58-летней хозяйки и ее 29-летнего сына. Родственники проживали вместе. По факту их гибели были начата доследственная проверка.

- По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения, в том числе: неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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