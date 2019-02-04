2019-02-04T13:44:00+03:00
Общество

В 2019 году для татарстанских школьников организуют промышленный туризм

Перевозить детей будут по железной дороге
Олег ЛУГОВОЙ
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Дети будут посещать промышленные предприятия Татарстана, которые находятся в районе остановок электричек.Дети будут посещать промышленные предприятия Татарстана, которые находятся в районе остановок электричек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На пресс-конференции глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова сообщила журналистам, что в 2019 году для школьников запускается профориентационный проект «Промышленный туризм». Который будет реализовываться совместно с пригородной пассажирской компанией «Содружество».

Это означает, что ребят будут перевозить по железной дороге. Они будут посещать промышленные предприятия Татарстана, которые находятся в районе остановок электричек.

Пока в планах, по словам министра, бесплатно доставлять школьников на экскурсии из Казани на зеленодольский завод имени Горького и на Завод имени Серго. Участниками станут, в том числе, учащиеся из Буинска, Высокой Горы, Арского, Кукморского, Сабинского, Балтасинского, Кайбицкого, Атнинского районов.

Как отметила Эльмира Зарипова, в проведении таких экскурсиях уже заинтересовались, например, Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, «Казанькомпрессормаш» и КМПО. Если все получится, то география промышленного туризма будет расширена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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