2019-02-04T12:38:14+03:00
Общество

Только за январь 2019 года в Казани за административные нарушения было наложено штрафов на 18,8 миллиона рублей

Административные комиссии за месяц оформили 3 923 постановления
Олег ЛУГОВОЙ
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Так, в лидерах остается неуплата за услуги муниципальных парковок – более 6,7 миллиона рублей штрафов.Так, в лидерах остается неуплата за услуги муниципальных парковок – более 6,7 миллиона рублей штрафов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как подсчитали в мэрии Казани, только за январь 2019 года за административные нарушение было наложено штрафов на сумму 18 миллионов 812 тысяч 800 рублей. Это 3 923 постановления. Львиную долю штрафов – 10,2 миллиона, составляют именно за нарушение правил благоустройства.

Так, в лидерах остается неуплата за услуги муниципальных парковок – более 6,7 миллиона рублей штрафов.

За нарушение порядка организации уличной торговли - 829 тысяч 200 рублей, а за нарушение порядка размещения наружной информации - 386 тысяч 500 рублей.

Кроме того, за неисполнение правовых актов органов местного самоуправления было наложено штрафов на 587 тысяч 900 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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