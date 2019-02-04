Только за январь 2019 года в Казани за административные нарушения было наложено штрафов на 18,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-04T12:38:14+03:00

Так, в лидерах остается неуплата за услуги муниципальных парковок – более 6,7 миллиона рублей штрафов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Как подсчитали в мэрии Казани, только за январь 2019 года за административные нарушение было наложено штрафов на сумму 18 миллионов 812 тысяч 800 рублей. Это 3 923 постановления. Львиную долю штрафов – 10,2 миллиона, составляют именно за нарушение правил благоустройства.

Так, в лидерах остается неуплата за услуги муниципальных парковок – более 6,7 миллиона рублей штрафов.

За нарушение порядка организации уличной торговли - 829 тысяч 200 рублей, а за нарушение порядка размещения наружной информации - 386 тысяч 500 рублей.

Кроме того, за неисполнение правовых актов органов местного самоуправления было наложено штрафов на 587 тысяч 900 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU