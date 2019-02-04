За последние семь лет Казань сэкономила на тепле 2,6 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:08 2019-02-04T13:08:17+03:00

К работе по экономии тепла привлечены все структуры города Фото: Ольга Крыльцова

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За последние семь лет Казань сэкономила на тепловой энергии 2,2 миллиона гигаколорий на сумму порядка 2,6 миллиарда рублей. Причина этого - муниципальная программа по внедрению энергосберегающих технологий.

Как уточнил на "деловом понедельнике" председатель комитета экономического развития города Артур Валиахметов, подобные мероприятия в столице Татарстана проходят с 2011 года. Известно, что к работе по экономии тепла привлечены все структуры города.

Валиахметов также напомнил, о стратегии социально-экономического развития Казани до 2030 года. Одна из ее целей – сделать столицу Татарстана одним из ведущих городов страны в области энергетической эффективности.

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ИСТОЧНИК KP.RU