4 февраля ГИБДД Татарстана советует водителям быть осторожней

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-04T12:07:18+03:00

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В этот понедельник, 4 февраля, в Татарстане и Казани ожидается ухудшение погоды. Так, в отдельных районах прогнозируется снег, местами метель с ухудшением видимости, а на дорогах гололедица и снежные заносы.

В связи с этим ГИБДД республики советует водителям выбирать такую скорость, которая бы обеспечивала безопасность всех участников дорожного движения. При этом стоит в такую погоду воздержаться от опасных маневров, особенно связанных с выездом на встречку.

Также нужно обратить особое внимание при движении по эстакадам, мостам и путепроводам. Дело в том, что именно там наиболее чаще возникает гололедица. Кроме того, не стоит забывать и предосторожностях при приближении к пешеходному переходу. Здесь нужно быть внимательными не только водителям, но и тем, кто пересекает дорогу на своих двоих.

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ИСТОЧНИК KP.RU