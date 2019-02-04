В Чебоксарах в результате ДТП с участием легковушки и грузовика пострадала 7-летняя девочка
В понедельник, 4 февраля в Чебоксарах произошла авария с участием легкового автомобиля "Kia" и припаркованного на обочине грузовика "МАЗ". Приблизительно в 8.30 водитель иномарки, которая двигалась со сторон Новочебоксарска, не справился с управлением и буквально влетел под фуру.
В результате столкновения легковушка едва не стала кабриолетом. Находившиеся в ней 31-летний водитель и 7-летняя девочка были срочно госпитализированы в больницу.
Фото: ГИБДД Чувашии
По предварительной версии, причинами ДТП могли стать снегопад и гололедица.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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