2019-02-04T12:54:29+03:00
Происшествия

В Чебоксарах в результате ДТП с участием легковушки и грузовика пострадала 7-летняя девочка

Ребенок был срочно доставлен в больницу [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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В понедельник, 4 февраля в Чебоксарах произошла авария с участием легкового автомобиля "Kia" и припаркованного на обочине грузовика "МАЗ". Приблизительно в 8.30 водитель иномарки, которая двигалась со сторон Новочебоксарска, не справился с управлением и буквально влетел под фуру.

В результате столкновения легковушка едва не стала кабриолетом. Находившиеся в ней 31-летний водитель и 7-летняя девочка были срочно госпитализированы в больницу.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

По предварительной версии, причинами ДТП могли стать снегопад и гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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