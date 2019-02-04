2019-02-04T11:50:41+03:00
Происшествия

В Казани иномарка протаранила автомобиль ГИБДД, который приехал на ДТП

Все произошло, когда сотрудники Госавтоинспекции уже оформляли протокол [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В ночь с 3 на 4 февраля в Вахитовском районе Казани на Ленинской дамбе произошло ДТП. Для оформления аварии на место приехали сотрудники Госавтоинспекции УМВД Казани. Но не успели они закончить протокол, как сами оказались участниками аварии. В их патрульную «Ладу Приору» сзади врезалась иномарка.

По предварительным данным, водитель «Фиата», машины которая протаранила авто ГИБДД, не выбрал безопасную скорость, не соблюдал дистанцию, и в итоге совершил столкновение.

В Казани иномарка протаранила автомобиль ГИБДД, который приехал на ДТП.соцсети

К слову, в момент этого ДТП патрульный автомобиль стоял на дороге с включенными проблесковыми маячками.

К счастью, в этой аварии из людей никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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