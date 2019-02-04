2019-02-04T11:19:51+03:00
Происшествия

В Марий Эл водитель иномарки протаранил две машины и сбил пешехода

Мужчина не справился с управлением
Олег ЛУГОВОЙ
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Пострадавшего пешехода отпустили из больницы на амбулаторное лечение.Пострадавшего пешехода отпустили из больницы на амбулаторное лечение.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ночью 3 февраля в районном центре - поселке Морки, следуя по улице Советская 35-летний водитель автомобиля «Ford» совершил массовое ДТП. Так, по предварительным данным, мужчина превысил безопасную скорость, в итоге не справился с управлением.

Как результат – иномарка влетела в припаркованные на улице машины ВАЗ-2112 и ВАЗ-1111. После этого тарана «Ford» продолжил свой неуправляемый путь. Легковушка напоследок сбила 26 летнего пешехода. Пострадавший был доставлен в больницу с места дорожно-транспортного происшествия. Ему в итоге было назначено амбулаторное лечение. Молодого человека от более серьезных травм, видимо, спасло то, что скорость иномарки после столкновения с двумя другими машинами уже была не столь высокой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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