В Марий Эл водитель иномарки протаранил две машины и сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-04T11:19:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 3 февраля в районном центре - поселке Морки, следуя по улице Советская 35-летний водитель автомобиля «Ford» совершил массовое ДТП. Так, по предварительным данным, мужчина превысил безопасную скорость, в итоге не справился с управлением.

Как результат – иномарка влетела в припаркованные на улице машины ВАЗ-2112 и ВАЗ-1111. После этого тарана «Ford» продолжил свой неуправляемый путь. Легковушка напоследок сбила 26 летнего пешехода. Пострадавший был доставлен в больницу с места дорожно-транспортного происшествия. Ему в итоге было назначено амбулаторное лечение. Молодого человека от более серьезных травм, видимо, спасло то, что скорость иномарки после столкновения с двумя другими машинами уже была не столь высокой.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU