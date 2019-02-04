В казанском поселке Дальний почти на сутки отключат воду
В этот вторник, 5 февраля в столице Татарстана на перекрестке улиц Родины и Бухарская приступят к работам по подключению водопровода.
Из-за этого почти на сутки отключат воду в Советском районе города, а именно в поселке Дальний.
Так, с 9.00 5 февраля и до 6.00 6 февраля краны в домах на улице Бухарская с четными номерами -со 2 по 28 (кроме домов №№4, 4а, 4а к.1, 2; 4в к.1, 2, 3), а также с нечетными номерами – 1, 1а, 1 к. 1; 1/1, 3а, 3а к.1, 3а к. 2, 5а.
На улице Родина отключат на это же время дома №15а и №15д.
Помимо этого, вода пропадет и в домах по улицам: Крылова, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фонвизина, Фруктовая, Черепичная и Шахтерская.
Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.
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ИСТОЧНИК KP.RU