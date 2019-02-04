2019-02-04T10:42:54+03:00
Экономика

Минкульт Татарстана стало самым эффективным заказчиком республики

Соответствующее решение принял региональный Госкомитет по закупкам
Алина ГАБДУЛИНА
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К такому выводу госкомитет по закупкам пришли по итогам 2018 годаК такому выводу госкомитет по закупкам пришли по итогам 2018 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По итогам 2018 года министерство культуры Татарстана было названо самым эффективным заказчиком республики. Соответствующее решение принял регональный Госкомитет по закупкам.

Отмечается, что награда главе министерства Ираде Аюповой была вручена во время итогового заседания коллегии ведомства в конце января.

Помимо этого, стало известно, что министерство культуры Татарстана планирует развивать межотраслевые и бизнес-проекты. Так, ведомство собирается реализовать совместный проект с крупными банками по созданию культурной дебетовой карты, реализовав его по принципу бонусов от каждой покупки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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