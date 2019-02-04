Официально: за 2018 года средняя зарплата в Набережных Челнах выросла до почти 36,5 тысячи рублей
Исполком Набережных Челнов опубликовал на своем сайте итоги социально-экономического развития города по итогам 2018 года.
Так, исходя из этого документа, видно, что по статистике средняя зарплата местного жителя выросла на 11,2% и составила почти 36,5 тысячи рублей. Речь идет о данных со средних и крупных предприятий Набережных Челнов.
Также сообщается, что за 2018 год индекс промышленного производства татарстанского Автограда составил 101%. По сравнению с 2017-м рост 1%
Товаров, произведенных в городе, было отгружено, а также произведено работ и оказано услуг, порядка 345 миллиардов рублей. Это на 14,6% больше, нежели в предыдущем – 2017-м, году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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