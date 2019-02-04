В Казани пройдет "Лыжня России"

СЕГОДНЯ 09:57 2019-02-04T09:57:42+03:00

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Мероприятие стартует 9 февраля. В 2019 году для удобства жителей столицы Татарстана «Лыжня России-2019» пройдетна трех площадках Казани: основная будет в Юдино на стадионе «Локомотив» (старт в 9.00), для жителей Советского, Вахитовского и Приволжского районов площадкой станет Горкинско-Ометьевский лесопарк (старт в 9.50), и в пойме реки Казанка на улице Гаврилова стартуют соревнования для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов (старт в 10.30).

По прогнозам, на лыжню выйдут более 20 тысяч человек.

- Для удобства жителей, выбравших эту площадку, будет организована перехватывающая парковка вдоль дороги к озеру Изумрудное и шаттлы до стартовой площадки соревнования, — сообщила глава городского комитета физкультуры и спорта Светлана Вострикова.

Мандатная комиссия соревнований будет работать с 4 по 8 февраля в пресс-центре Центрального стадиона с 9.00 и до 17.00. Всем желающим участвовать необходимо предоставить справку о медицинском допуске к соревнованиям и полис страхования жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU