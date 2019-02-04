В Казани демонтировали 934 рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 08:38 2019-02-04T08:38:58+03:00

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Казанцы уже отметили, что несанкционированной рекламы в городе стало меньше. На 20% сократилось несанкционированное размещение листовок и плакатов. Во всех 787 случаях выявленных таких случаях - баннеры, плакаты, листовки, в отношении рекламодателей составлены административные протоколы.

В Казани было демонтировано 934 рекламных конструкций, и это на 40% больше, чем в 2017 году. Основные причины демонтажа стали выявленные нарушения: 606 были размещены самовольно, 47 - не соответствовали паспорту, 24 - за ненадлежащее содержание установленных СНИ.

ИСТОЧНИК KP.RU