2019-02-04T08:24:04+03:00
Общество

В Казани в 3,7 раз сократилось количество свалок

Про это говорили на "Деловом понедельнике" в мэрии
Лика ИСАЕВА
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За 2018 год в Казани было составлено более 41,5 тысячи административных материалов. Они были составлены за нарушения благоустройства города.

За шесть лет в городе сократилось количество свалок, сократилось в 3,7 раз. Если в 2012 году их было выявлено 190, то на данный момент осталось сократить 35 таких мест.

Отметили в мэрии и нарушения при проведении земляных работ. Если в 2018 году выявлено 193 случая проведения работ по прокладыванию кабелей, например, без получения ордера, то это оказалось на 16,5% меньше, чем в 2017 году. Отмечено и снижение нарушений во время таких земляных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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