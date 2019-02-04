В Казани за сугробы и сосульки составили 209 административных протоколов

СЕГОДНЯ 08:11 2019-02-04T08:12:42+03:00

Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана

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Начальник управления административно-технической комиссии Альфир Шамсутдинов рассказал, как ведется борьба за чистые дворы и крыши. За то, что ненадлежащим образом содержатся жилые дома и административные здания с начала зимы было составлено 216 административных материалов. Среди выявленных нарушений - 81 протокол за сугробы и наледь во дворах, 82 - за сосульки и снег на крышах, еще 46 - за свалки снега в неустановленных местах.

54% нарушителей - это коммерческие организации. "Лидерами" стали "Агроторг" и "Тандер". Основные претензии к ним - сосульки и снег на крышах.

35% нарушителей - УК и ТСЖ. По нескольку замечаний получили УК "Заречье", УК "ЖКХ Приволжского района", УК "ЖКХ Московского района" и другие.

9% претензий к организациям, обслуживающим улицы и дороги. За несвоевременно убранный снег получили нарекания предприятия "Городские мосты", "Трест "Горводзеленхоз", "Городское благоустройство" и "ДРЭУ Кировского района".

С начала года более 300 человек получили травмы из-за падения на улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU