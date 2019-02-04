2019-02-04T08:12:42+03:00
Общество

В Казани за сугробы и сосульки составили 209 административных протоколов

Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Начальник управления административно-технической комиссии Альфир Шамсутдинов рассказал, как ведется борьба за чистые дворы и крыши. За то, что ненадлежащим образом содержатся жилые дома и административные здания с начала зимы было составлено 216 административных материалов. Среди выявленных нарушений - 81 протокол за сугробы и наледь во дворах, 82 - за сосульки и снег на крышах, еще 46 - за свалки снега в неустановленных местах.

54% нарушителей - это коммерческие организации. "Лидерами" стали "Агроторг" и "Тандер". Основные претензии к ним - сосульки и снег на крышах.

35% нарушителей - УК и ТСЖ. По нескольку замечаний получили УК "Заречье", УК "ЖКХ Приволжского района", УК "ЖКХ Московского района" и другие.

9% претензий к организациям, обслуживающим улицы и дороги. За несвоевременно убранный снег получили нарекания предприятия "Городские мосты", "Трест "Горводзеленхоз", "Городское благоустройство" и "ДРЭУ Кировского района".

С начала года более 300 человек получили травмы из-за падения на улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В казанском поселке Дальний почти на сутки отключат воду
Минкульт Татарстана стало самым эффективным заказчиком республики
В Казани пройдет "Лыжня России"
Официально: за 2018 года средняя зарплата в Набережных Челнах выросла до почти 36,5 тысячи рублей
В Казани демонтировали 934 рекламных конструкций
В Казани в 3,7 раз сократилось количество свалок
ХК "Челны" опоздал на матч с ХК "Ростов" в рамках ВХЛ
В Татарстане 4 февраля ожидаются туман, метель и снежные заносы
В Чувашии на трассе опрокинулся микроавтобус с пассажирами
В Чувашии водитель ВАЗ-2105 получил штраф за превышение скорости до 154 километров в час
В Нижнекамске водитель легковушки вылетел на встречку и врезался в автобус
В Татарстане бензовоз протаранил линию электропередач и забор частного дома
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Как я стал русским"
В Чувашии внедорожник "Патриот" после аварии проткнуло отбойником
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Клаустрофобы"
В Татарстане от отравления угарным газом пострадали женщина и двое детей
Президент Татарстана открыл НКЦ «Казань» новую парковку с зарядкой для электромобилей и автомойкой