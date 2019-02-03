В Татарстане 4 февраля ожидаются туман, метель и снежные заносы

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-03T16:30:34+03:00

В Татарстане пройдет метель Фото: Из материалов пресс-службы

Такой прогноз озвучили в Гидрометеорологии республики

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Татарстанцев предупреждают: с 18.00 воскресенья, 3 февраля, до 18.00 понедельника, 4 февраля. в республике будет непростая погода. Прежде всего, ночью и днем в понедельник местами на территории региона и в Казани ожидаются туман, метель и снежные заносы на дорогах.

По прогнозу метеорологической обстановки по республике на понедельник прогнозируется следующая обстановка: облачно с прояснениями, снег, ночью и утром местами туман.

Отдельные районы могут оказаться во власти метели. Ветер восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Минимальные температуры воздуха ночью и максимальные днем -8..-13 , в восточных районах до -18 ; в течение дня температура существенно понизится. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

ИСТОЧНИК KP.RU