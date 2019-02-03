В Чувашии водитель ВАЗ-2105 получил штраф за превышение скорости до 154 километров в час
Водитель из Чувашии получил "письмо счастья" от местной Госавтоинспекции. Судя по стоп-кадру, он на своей ВАЗ-2105 на трассе Чебоксары-Новочебоксарск разогнался так, словно шел на взлет: старенькая легковушка пролетела участок автодороги, где стояла камера фиксации нарушений скоростного режима, со скоростью 154 километра в час.
Водителю повезло - он должен заплатить административный штраф в 5 тыся рублей. Если бы этот "рекорд" зафиксировали бы автоинспекторы под протокол, то ему бы грозило лишение водительских прав сроком на шесь месяцев.
Автолюбители Чувашии в чате сейчас рассуждают, могла ли старая "пятерка" разогнаться до таких цирф на спидометре. Сторонники "за" считают, что могла. С учетом хорошей дороги и отличного двигателя. Те, кто против, считают, что водителю надо подавать в суд - камера была неисправна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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