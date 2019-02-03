2019-02-03T13:35:57+03:00
Происшествия

В Нижнекамске водитель легковушки вылетел на встречку и врезался в автобус

Медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру легковушки
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествия
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Авария с участием "Лады Гранты" и маршрутного автобуса произошла в пятницу, 1 февраля, в Нижнекамске. По предварительным данным, 30-летний водитель "Лады Гранты" превысил безопасную скорость, выехал на встречку и врезался в маршрутный автобус "Нефаз".

В результате столкновения в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и пассажир отечественной легковушки. У них травмы головы.

Незначительные травмы получила и женщина-кондуктор автобуса. Но от госпитализации она отказалась, сообщили в Госавтоинспекции Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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