2019-02-03T12:55:07+03:00
Происшествия

В Татарстане бензовоз протаранил линию электропередач и забор частного дома

По предварительным данным медицинская помощь потребовалась зажатому водителю
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествия
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Авария с участием грузового автомобиля произошла в воскресенье, 3 февраля, утром в селе Русский Акташ Альметьевского района республики. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на одном из перекрестков женщина-водитель подрезала грузовую цистерну-бензовоз и скрылась. Водитель бензовоза попытался избежать столкновения и вывернул руль. Его многотонную машину занесло и он сбил столб линии электропередач и забр частного дома.

Водитель оказался зажат в кабине

Водитель оказался зажат в кабине

В результате аварии водитель оказался зажат в кабине. Его вызволяли спасатели МЧС Татарстана. После этого пострадавшего отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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