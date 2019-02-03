В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Как я стал русским"
Новая российская комедия на тему любви, отцов и детей, тонкости взаимоотношений между женихами и отцами невест "Как я стал русским" выходит на экраны страны 6 февраля. Возрастной ценз картины 16+.
Понравиться отцу своей невесты - задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью - Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению… Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.
В ролях: Дун Чан, Елизавета Кононова, Виталий Хаев, Грант Тохатян.
ИСТОЧНИК KP.RU
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