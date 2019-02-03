2019-02-03T10:10:31+03:00
Происшествия

В Чувашии внедорожник "Патриот" после аварии проткнуло отбойником

ДТП произошло в Шумерлинском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Авария с участием отечественного внедорожника "УАЗ -Патриот" произошла днем 2 февраля на 108 километре автодороги "Чебоксары-Сурское".

По предварительным данным, водитель автомобиля превысил безопасную скорость, не справился с управлением и его занесло в кювет. При этом внедорожник со стороны переднего пассажира проткнул отбойник. Тяжелый край отбойника насквозь пронзил автомобиль, заблокировав 49-летнюю пассажирку. Для того, чтобы вызволить женщину, пришлось привлекать спасателей.

- Во время ДТП пострадала пассажирка внедорожника, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии. - Во время осмотра автомобиля выяснилось, что он был на летней резине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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