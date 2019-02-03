В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Клаустрофобы"
Предпремьерный показ нового американского фильма ужасов режиссёра Адама Робитела пройдет в Казани на один день раньше официальной премьеры, 6 февраля.
Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре – их собственные жизни.
В фильме снимались Тайлер Лабин, Дебора Энн Уолд, Тейлор Рассел, Ник Додани, Логан Миллер, Джей Эллис.
ИСТОЧНИК KP.RU
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