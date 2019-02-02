В Татарстане от отравления угарным газом пострадали женщина и двое детей
ЧП произошло в Зеленодольске
От отравления газом пострадали три человекаФото: Из материалов пресс-службы
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Новое ЧП из-за отравления угарным газом произошло в Зеленодольске 2 февраля в 18.48. В службу "112" позвонил старший врач станции "скорой помощи" и сообщил, что из квартиры многоэтажного дома на улице Татарстан госпитализировали 23-летнюю женщину и ее шестилетнюю сестру, а так же 13-летнего мальчика.
С диагнозом "отравление средней степени тяжести" они доставлены в Зеленодольскую ЦРБ.
- Причина и обстоятельства происшествия уточняются, - сообщили в МЧС Татарстана. - На месте происшествия работают специалисты различных коммунальных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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