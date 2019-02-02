Президент Татарстана открыл НКЦ «Казань» новую парковку с зарядкой для электромобилей и автомойкой

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-02T17:01:42+03:00

На ней могут разместиться 957 единиц транспорта [фото]

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В эту субботу президент Татарстана Рустам Минниханов в столице республики около НКЦ «Казань» открыл новую парковку на 957 машин. Этот объект должен разгрузить близлежащие улицы, а также сделать Кремлевскую набережную и исторический центр города более доступными.

- Столица получила современный комплекс, который решит очень много проблем, связанных с организацией парковок автомобильного транспорта, - отметил Рустам Минниханов.

При этом глава региона заявил, что в будущем около этой парковки должен появиться детский парк развлечений. После чего протестировал терминал оплаты, подъехав к нему за рулем машины.

Фото: president.tatar.ru

Можно отметить, что большая часть парковки находится под землей. На поверхности имеется 62 места для инвалидов и стоянка для автобусов с туристами.

Также, на объекте есть зарядные станции для электромобилей и автомойка. К слову, сейчас на одном из уровней парковке работает выставка раритетных автомобилей.

Фото: president.tatar.ru

ИСТОЧНИК KP.RU