2019-02-02T16:14:06+03:00
Авто

С 8 по 15 февраля в Казани перекроют улицы Кремлевская и Миславского

Там будут проходить съемки фильма по роману «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В столице Татарстана из-за съемок фильма по роману татарстанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» в центре города перекроют улицы.

Так, согласно распоряжению Исполкома Казани, с 7.00 8 февраля до 0.00 15 февраля автомобилистам не проехать по улице Кремлевская. Причем запрет будет действовать для обоих направлений - от улицы Чернышевского до площади Первого мая. Кроме того, непроездной для транспорта на указанное время станет и улица Миславского – на участке от улицы Кремлевская до улицы Батурина.

Напомним, в Казани съемки над этим фильмом с Чулпан Хаматовой в главной роли уже проходили. Это было в октябре прошлого года. Итогом всей работы должна стать картина из 8 серий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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