2019-02-02T15:10:54+03:00
Общество

Президент Татарстана поручил начать капремонт домов до конца марта

Всего в 2019 году его предстоит сделать в 936 многоквартирных зданиях
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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На республиканском совещании в Доме правительства первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов сообщил, что в 2019 году в программу капитального ремонта попали 936 многоквартирных домов. Сейчас основная задача объявить конкурсы на проведение запланированных работ.

Так, 79 домов уже готовы к этому, на 258 есть заключения экспертизы, а в отношении 227 объектов она еще проводится, а по 451 дорабатывается полная сметная документация.

Заслушав эту информацию президент Татарстана Рустам Минниханов поручил приступить к капремонту домов не позже первого квартала.

- Последний срок - конец марта. Если мы уйдем дальше, то снова окажемся в сложной ситуации, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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