Президент Татарстана поручил начать капремонт домов до конца марта
На республиканском совещании в Доме правительства первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов сообщил, что в 2019 году в программу капитального ремонта попали 936 многоквартирных домов. Сейчас основная задача объявить конкурсы на проведение запланированных работ.
Так, 79 домов уже готовы к этому, на 258 есть заключения экспертизы, а в отношении 227 объектов она еще проводится, а по 451 дорабатывается полная сметная документация.
Заслушав эту информацию президент Татарстана Рустам Минниханов поручил приступить к капремонту домов не позже первого квартала.
- Последний срок - конец марта. Если мы уйдем дальше, то снова окажемся в сложной ситуации, - подчеркнул глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU