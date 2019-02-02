С 6 февраля в Елабуге можно будет приложиться к иконе Святой Блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-02T14:02:54+03:00

Ее на время поместят в Покровский храм

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Совсем скоро, а именно 6 февраля, в Елабуге можно будет приложится к иконе Святой Блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей.

Для этого нужно будет прийти в Покровский храм, где и будет расположена православная святыня. Двери для верующих открыты ежедневно с 7.00 и до 17.30.

Икона пробудет в Елабуге вплоть до 17 февраля.

СПРАВКА

Праведная Матрона Московская известная и одна из самых почитаемых в России святых. Еще при жизни она прославилась многочисленными чудесами, совершенными по ее молитвам. Сейчас же верующие обращаются к Матроне с просьбами о помощи в различных житейских невзгодах.

ИСТОЧНИК KP.RU