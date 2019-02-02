2019-02-02T13:47:17+03:00
Происшествия

В Татарстане легковушка врезалась в автобус: пострадали три человека

Машины столкнулись лоб в лоб
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ГИБДД ТатарстанаФото: ГИБДД Татарстана
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Накануне вечером в Нижнекамске произошло ДТП с участием общественного транспорта. Так, на улице Гагарина около дома №21 столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и автобус марки «НЕФАЗ».

По предварительным данным, 30-летний водитель легковушки в один из моментов выехал на встречку. Увидев идущий на него автобус, мужчина не успел вывернуть руль и избежать лобового столкновения.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель «Лады», его 27-летний пассажир получили травмы головы и были госпитализированы. Также пострадал и 47-летний кондуктор автобуса, но травмы оказались не критичными и человек отказался от поездки в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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