предложенную Минтимером Шаймиевым Трехъязычную школу хотят построить не только в Казани

СЕГОДНЯ 13:36 2019-02-02T13:36:04+03:00

Их могут построить в других крупных и средних городах Татарстана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На подведении итогов проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и Древний Болгар» Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев подробнее рассказал о новом проекте по созданию трехъязычной школы.

По его словам, это будет общеобразовательный комплекс, в который помимо школы войдут детсад, интернат и загородный детский лагерь.

- Новая школа призвана обеспечить конкурентное образование на русском, татарском и английском языках, стать первой школой, применяющей эффективные образовательные практики, ученики которой ценят свою, понимают другие культуры и вносят достойный вклад в развитие нашего общества, - сказал Минтимер Шаймиев.

При этом он отметил, что в Казани данный проект может быть осуществлен на базе школы №165. Предложено назвать ее «Адымнар - к знаниям и согласию». И такие комплексы могут появиться не только в столице Татарстана, а также в других крупных и средних городах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU