2019-02-02T13:36:04+03:00
Общество

предложенную Минтимером Шаймиевым Трехъязычную школу хотят построить не только в Казани

Речь идет о комплексах с детсадом, интернатом и загородным лагерем
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Их могут построить в других крупных и средних городах Татарстана.Их могут построить в других крупных и средних городах Татарстана.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На подведении итогов проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и Древний Болгар» Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев подробнее рассказал о новом проекте по созданию трехъязычной школы.

По его словам, это будет общеобразовательный комплекс, в который помимо школы войдут детсад, интернат и загородный детский лагерь.

- Новая школа призвана обеспечить конкурентное образование на русском, татарском и английском языках, стать первой школой, применяющей эффективные образовательные практики, ученики которой ценят свою, понимают другие культуры и вносят достойный вклад в развитие нашего общества, - сказал Минтимер Шаймиев.

При этом он отметил, что в Казани данный проект может быть осуществлен на базе школы №165. Предложено назвать ее «Адымнар - к знаниям и согласию». И такие комплексы могут появиться не только в столице Татарстана, а также в других крупных и средних городах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 6 февраля в Елабуге можно будет приложиться к иконе Святой Блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей
В Татарстане легковушка врезалась в автобус: пострадали три человека
Появилась схема изменения движения на Танковом кольце в Казани
За что глава Минкульта России Владимир Мединский обещал поставить Татарстану памятник
В казанском ЖК «Салават купере» открылся филиал детской поликлиники №4
«Вот я дурак!»: в Набережных Челнах мужчина решил на спор обворовать супермаркет и попался
Стало известно, где на трассе Набережные Челны-Казань водителям разрешат разгоняться до 110 км/ч
Росгвардейцы Татарстана задержали грабителей, отобравших иномарку у таксиста
За 2018 года в Татарстане инновационные проекты получили поддержки на 360 миллионов рублей
В Набережных Челнах местный "ромео" угрожал продавщице расправой за отказ познакомиться
10 февраля в Казань приедет Президент России Владимир Путин
Клиенты ВТБ и Запсибкомбанка могут бесплатно снимать деньги в единой банкоматной сети
В Татарстане во время пожара погиб трехлетний мальчик
В Чебоксарах после развода отец писал дочери смс, где угрожал ее матери
Жителям Казани предлагают обменять макулатуру на клюшку с автографами хоккеистов «Ак Барса»
Жителя Чувашии, убившего брата топором и закопавшего его тело во дворе, приговорили к 8 годам колонии
В Казань прибыл Министр культуры России Владимир Мединский