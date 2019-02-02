За что глава Минкульта России Владимир Мединский обещал поставить Татарстану памятник

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-02T11:10:26+03:00

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В Казани глава Минкульта России Владимир Мединский принял участие в заседании итоговой коллегии министерства культуры Татарстана.

Там, в частности, было заявлен девиз ведомства на сегодня – «Без границ». А долгосрочная концепция работы республиканского Минкульта стоит пять «К»: креативность, коммуникация, кооперация, капитализация и компетенция.

В свою очередь Владимир Мединский, предложил Татарстану создать на основе республиканской системы онлайн продажи билетов в театры и кино такую же, но только уже для всей России.

- Если ваши специалисты смогут на базе вашей системы создать систему, которая охватит все театры федерации с точки зрения учета и единой эффективной системы продаж, в дополнение к старой системе… Ну, можно будет вам поставить памятник, причем не только в Казани, - сказал глава Минкульта России.

Также министр объявил, что Татарстан, как и ряд других регионов, получит 500 млн рублей на культурные проекты. Большая часть этих денег будет распределяться грантами.

ИСТОЧНИК KP.RU