2019-02-02T09:24:06+03:00
Происшествия

«Вот я дурак!»: в Набережных Челнах мужчина решил на спор обворовать супермаркет и попался

Разочарованный в себе, а может быть и в проигрыше, он не сопротивлялся задержанию [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Задержанного передали в руки полицейских.Задержанного передали в руки полицейских.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Когда дело было вечером в Набережных Челнах мужчина зашел в местный супермаркет в доме №12, что в 56 комплексе.

Как обычный покупатель он набрал продукты в корзину. Вот только платить за них он не собирался. Прикинувшись невидимкой, он хотел пройти с товаром мимо кассы, но его задержали сотрудники супермаркета. Последние тут же вызвали охранников.

Те прибыв на месте задержали мужчину, который даже не пытался этому противиться, сказав: «Вот я дурак!».

в Набережных Челнах мужчина решил на спор обворовать супермаркет и попался. Автор: ЧОП "Дельта".

Как после этого выяснили у задержанного охранники, мужчина решил обокрасть супермаркет на спор. По его словам, он заключил пари со своим приятелем.

«Проигравшего» передали в руки прибывших на место происшествия полицейских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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