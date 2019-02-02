«Вот я дурак!»: в Набережных Челнах мужчина решил на спор обворовать супермаркет и попался
Когда дело было вечером в Набережных Челнах мужчина зашел в местный супермаркет в доме №12, что в 56 комплексе.
Как обычный покупатель он набрал продукты в корзину. Вот только платить за них он не собирался. Прикинувшись невидимкой, он хотел пройти с товаром мимо кассы, но его задержали сотрудники супермаркета. Последние тут же вызвали охранников.
Те прибыв на месте задержали мужчину, который даже не пытался этому противиться, сказав: «Вот я дурак!».
в Набережных Челнах мужчина решил на спор обворовать супермаркет и попался. Автор: ЧОП "Дельта".
Как после этого выяснили у задержанного охранники, мужчина решил обокрасть супермаркет на спор. По его словам, он заключил пари со своим приятелем.
«Проигравшего» передали в руки прибывших на место происшествия полицейских.
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ИСТОЧНИК KP.RU