2019-02-01T18:33:52+03:00
Экономика

За 2018 года в Татарстане инновационные проекты получили поддержки на 360 миллионов рублей

Всего на ее соискание от республики было подано более 500 заявок
Олег ЛУГОВОЙ
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Победителями стали 104 татарстанских автора инновационных проектов.Победителями стали 104 татарстанских автора инновационных проектов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как подсчитали в Минэкономики Татарстана, в республике за 2018 год по программе поддержки Фонда содействия инновациям было распределено более 360 млн рублей.

При этом только заявок было подано более 500 штук. Из этого числа победителями стали 104 татарстанских автора инновационных проектов. Это на 40% больше нежели в 2017 году.

Итак, инновационные идеи были представлены по программам: «Умник» - поддержка молодых ученых; «Старт» - создание новых и поддержка существующих малых инновационных предприятий, стремящихся к новым разработкам и производствам; «Развитие» - финансовое обеспечение выполнения НИОКР в рамках реализации инновационных проектов; «Интернационализация» - поддержка организаций, участвующих в выполнении инновационных проектов в рамках международных программ сотрудничества; «Коммерциализация» - оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и планирующим создание или расширение выпуска инновационной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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