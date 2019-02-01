10 февраля в Казань приедет Президент России Владимир Путин
Стало известно, что 10 февраля в Казань с рабочим визитом приедет Президент России Владимир Путин. Цель его приезда - участие в заседании президиума Госсовета, посвященного теме улучшения жилищных условий россиян. Распоряжение о проведении данного мероприятия появилось 1 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.
В нем же указано и официальное название темы заседания: «О работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды»
Также отмечается, что в столице Татарстана Путин пробудет вплоть до 12 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU