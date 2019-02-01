Стало известно, где на трассе Набережные Челны-Казань водителям разрешат разгоняться до 110 км/ч

СЕГОДНЯ 19:20 2019-02-01T19:20:03+03:00

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Стало известно, где именно на трассе М-7 направлением Набережные Челны-Казань водителям официально будет разрешено разгоняться до 110 км/ч.

Это будет участок с 886 по 902 километры трассы, который проходит через Рыбно-Слободский и Тюлячинский районы Татарстана.

Соответствующей информацией поделился начальник управления ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов на заседании коллегии. Он отметил, что, если вместе с этим увеличением скоростного режима не увеличится травматизм на дороге, то будет рассмотрена возможность разгоняться до 110 км/ч на всей автодороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU