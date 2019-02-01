2019-02-01T18:42:08+03:00
Происшествия

Росгвардейцы Татарстана задержали грабителей, отобравших иномарку у таксиста

Нападение было совершено в Раифе
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Сотрудники Росгвардии Татарстана получили сообщение, что 31 января в 1.00 на автодороге у поселка Местечко Раифа произошло разбойное нападение на водителя такси. Двое злоумышленников напали на 40-летнего мужчину, избили его, отобрали наличность, мобильный телефон и угнали автомобиль «Дэу Нексия». На нем грабители скрылись в сторону Зеленодольска. Приметы обоих подозреваемых и уганной иномарки были переданы всем патрульным экипажам.

На улице Волгоградской росгвардейцы заметили мащину, которая подходила под описание. На сигнал остановиться водитель не отреагировал, попытался скрыться. Но он не справился с управлением и въехал в придорожный сугроб. Водитель и пассажир хотели было сбежать, но их задержали.

- В отношении подозреваемых - 25-летнего и 20-летнего местных жителей, один из которых ранее судим, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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