В Татарстане во время пожара погиб трехлетний мальчик

СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-01T17:12:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в квартире молодой семьи в деревне Шемяково Апастовского района начался 1 февраля в 13.34. В службу «112» позвонил мужчина и рассказал, что в его квартире, расположенной в одноэтажном доме на две семьи на улице Хади Такташ пожар. Он уже вынес из задымленного помещения трехлетнего сына, но он не подает признаков жизни.

Еще до приезда медиков родители пытались откачать ребенка, но не смогли. Приехавшие врачи констатировали смерть малыша. По предварительным данным, причина его гибели - отравление продуктами горения.

Фото: МЧС Татарстана

Выяснилось, что мальчик остался дома один на некоторое время. Мать ушла в баню стирать, и закрыла дверь на щеколду.

- Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. Предварительно, пожар произошел в результате детской шалости.

Фото: МЧС Татарстана

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU