В Набережных Челнах местный "ромео" угрожал продавщице расправой за отказ познакомиться
Житель Набережных Челнов решил познакомиться с продавщицей из магазина на проспекте Чулман. Для этого он отправился поздно вечером, но девушка категорично отказалась знакомиться с ним: мужчина был явно не адекватен.
Тогда местный "ромео" начал угрожать продавщице расправой. Он попытался взять у нее номер телефона, скандалил и с объектом воздыхания, а также с покупателями. Когда на тревожный сигнал прибежал сотрудник ЧОП "Дельта", то злоумышленник напал на него.
Но охранник, сориентировавшись в ситуации, вызвал дублирующую группу, и уже совместно со вторым охранником провел задержание неадекватного "ловеласа".
В Набережных Челнах местный "ромео" угрожал продавщице расправой за отказ познакомиться. Автор: ЧОП "Дельта".
Бойцы по телефону вызвали полицейских для дальнейшего разбирательства, и буйного мужчину в итоге увезли в местное отделение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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