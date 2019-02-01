СЕГОДНЯ 18:04 2019-02-01T18:04:33+03:00

Когда все вышло из-под контроля девушка вызвала охрану и мужчину задержали. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Житель Набережных Челнов решил познакомиться с продавщицей из магазина на проспекте Чулман. Для этого он отправился поздно вечером, но девушка категорично отказалась знакомиться с ним: мужчина был явно не адекватен.

Тогда местный "ромео" начал угрожать продавщице расправой. Он попытался взять у нее номер телефона, скандалил и с объектом воздыхания, а также с покупателями. Когда на тревожный сигнал прибежал сотрудник ЧОП "Дельта", то злоумышленник напал на него.

Но охранник, сориентировавшись в ситуации, вызвал дублирующую группу, и уже совместно со вторым охранником провел задержание неадекватного "ловеласа".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/689573" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах местный "ромео" угрожал продавщице расправой за отказ познакомиться. Автор: ЧОП "Дельта".

Бойцы по телефону вызвали полицейских для дальнейшего разбирательства, и буйного мужчину в итоге увезли в местное отделение.

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ИСТОЧНИК KP.RU