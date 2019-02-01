2019-02-01T16:37:41+03:00
Общество

Жителям Казани предлагают обменять макулатуру на клюшку с автографами хоккеистов «Ак Барса»

Помимо главного приза этой благотворительной акции горожан ждут и другие ценные призы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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В эту субботу, 2 февраля, в столице Татарстана пройдет благотворительная акция «БумДом». Горожанам предлагают принести как можно больше макулатуры. Все средства, полученные от ее сдачи на переработку, пойдут на содержание бездомных собак в приюте для животных села Столбище.

При этом кто принесет больше всех, например, старых книг, журналов и газет получат призы - спортивные товары, игры для активного отдыха, смарт-браслет и экшн-камеры.

Главный же приз – это клюшка с автографами хоккеистов «Ак Барса».

Благотворительная акция начнется в 11.00 и пройдет возле входа в дом культуры «Залесный» по адресу: поселок Залесный, переулок Осиновский, 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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