В Казань прибыл Министр культуры России Владимир Мединский
Он примет участие в подведении итогов реализации проекта по воссозданию Свияжска и Болгар
Также он побывает на заседании итоговой коллегии минкульта ТатарстанаФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 1 февраля, в Казань с рабочим визитом прибыл Министр культуры России Владимир Мединский. Он побывает на заседании итоговой коллегии Минкульта Татарстана.
Известно, что, помимо этого, Мединский примет участие в подведении итогов реализации проекта по воссозданию Свияжска и Болгар. Соответствующее торжественное мероприятие пройдет при участии президента Татарстана Рустама Минниханова и Госсоветника республики Минтимера Шаймиева.
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ИСТОЧНИК KP.RU