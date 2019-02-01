В Казань прибыл Министр культуры России Владимир Мединский

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-01T15:50:57+03:00

Также он побывает на заседании итоговой коллегии минкульта Татарстана Фото: Иван ВИСЛОВ

Он примет участие в подведении итогов реализации проекта по воссозданию Свияжска и Болгар

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 1 февраля, в Казань с рабочим визитом прибыл Министр культуры России Владимир Мединский. Он побывает на заседании итоговой коллегии Минкульта Татарстана.

Известно, что, помимо этого, Мединский примет участие в подведении итогов реализации проекта по воссозданию Свияжска и Болгар. Соответствующее торжественное мероприятие пройдет при участии президента Татарстана Рустама Минниханова и Госсоветника республики Минтимера Шаймиева.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU