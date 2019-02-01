ВТБ профинансировал лидера рынка круп быстрого приготовления

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-01T15:32:20+03:00

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Банк ВТБ открыл ООО «Ресурс» (ТМ «Увелка») кредитные линии на общую сумму 2,5 млрд рублей сроком на семь лет. Компания занимает на российском рынке лидирующее положение по производству и продаже круп быстрого приготовления. Заемные средства предприятие направляет на реализацию инвестиционного проекта по созданию современного производственно-логистического комплекса в Челябинской области.

Создаваемый объект будет включать в себя площадки по фасовке и глубокой переработке сельскохозяйственных культур, элеватор для подработки, сушки и хранения зерна, а также распределительный автоматизированный центр площадью 10,7 тысяч м2 для хранения и отгрузки готовой продукции. Все производственные процессы комплекса будут максимально автоматизированными. Реализация проекта позволит обеспечить потребителей различными видами продукции высокого качества.

- ВТБ активно сотрудничает с предприятиями аграрной отрасли по всей стране. У нас большой опыт в реализации знаковых инвестиционных проектов в различных отраслях, в том числе, в сфере сельского хозяйства. Они, безусловно, дают положительный импульс развитию региональной экономики, стимулируют импортозамещение и улучшают конкурентную ситуацию, - отметил руководитель Департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

По словам руководителя ООО «Ресурс» Владимира Зяблина, строительство нового предприятия существенно повысит эффективность процессов приемки, хранения и отгрузки товара при значительном увеличении объемов, а также позволит увеличить поступления в бюджет и нарастить экспортную составляющую за счет потребителей из стран СНГ и Китая.

СПРАВКА

ООО «Ресурс» - крупяная компания, работающая под торговой маркой «Увелка». Занимает на российском рынке лидирующее положение по производству и продаже круп быстрого приготовления. На крупозаводах «Увелки» применяются передовые системы контроля качества и технологии с использованием как отечественного, так и импортного оборудования. В настоящее время компания отгружает ассортимент своих продуктов в 47 крупных городов России, а также в 25 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU