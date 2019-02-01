14 февраля жителей Набережных Челнов приглашают отметить День всех влюбленных, встав на коньки

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-01T15:13:32+03:00

Мероприятие будет представлять собой шоу фигуристов, массу развлечений, запуск в небо воздушных шаров, приятные подарки и сюрпризы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Там будет организованна программа «Любовь на льду»

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Самый романтический день в году, 14 февраля, жителям Набережных Челнов предлагают провести на коньках. Для всех влюбленных в этот вечер на катке «Медео» будет организована программа «Любовь на льду».

Мероприятие будет представлять собой шоу фигуристов, массу развлечений, запуск в небо воздушных шаров, а также приятные подарки и сюрпризы.

Всем, кто придет на каток с красным воздушным шариком гарантирован бесплатный вход. Помимо этого,молодые люди могут сделать предложение своим девушкам, заранее обговорим это с организаторами празднества.

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ИСТОЧНИК KP.RU