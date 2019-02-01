14 февраля жителей Набережных Челнов приглашают отметить День всех влюбленных, встав на коньки
Самый романтический день в году, 14 февраля, жителям Набережных Челнов предлагают провести на коньках. Для всех влюбленных в этот вечер на катке «Медео» будет организована программа «Любовь на льду».
Мероприятие будет представлять собой шоу фигуристов, массу развлечений, запуск в небо воздушных шаров, а также приятные подарки и сюрпризы.
Всем, кто придет на каток с красным воздушным шариком гарантирован бесплатный вход. Помимо этого,молодые люди могут сделать предложение своим девушкам, заранее обговорим это с организаторами празднества.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU