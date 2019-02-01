Жителя Чувашии, убившего брата топором и закопавшего его тело во дворе, приговорили к 8 годам колонии

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-01T16:08:57+03:00

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46-летнего жителя поселка Ибреси Ибресинского района республики признали виновным в убийстве 61-летнего брата. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сообщает следственный комитет Чувашии.

Во время суда и следствия выяснилось, что вечером 30 октября 2018 года в поселке Ибреси Ибресинского района братья поссорились на бытовой почве. Младший из них во время конфликта схватил топор и обухом нанес не менее четврех ударов по голове старшего. Когда брат скончался, злоумышленник закопал его тело прям во дворе своего дома, где и произошла та самая ссора.

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ИСТОЧНИК KP.RU