В Чебоксарах после развода отец писал дочери смс, где угрожал ее матери

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-01T16:47:13+03:00

В семейных конфликтах разбирались полицейские и суд

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После развода супругов из Чебоксар их несовершеннолетняя дочь осталась жить с мамой. Мужчина, затаивший обиду на экс-супругу, принялся строчить смски с угрозами женщине. Но отправлял он их не ей, а собственной дочери.

Обнаружив в телефоне дочки эти угрозы, женщина написала заявление в полицию. Там семейным конфликтом занималисчь сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Когда информация подтвердилась, был составлен административный протокол по факту нарушения прав несовершеннолетней девочки со стороны ее отца.

Дело рассмотрели в районном суде Чебоксар. Мужчину признали виновным и назначили штраф. Вот только его размер не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU