В Чебоксарах после развода отец писал дочери смс, где угрожал ее матери
После развода супругов из Чебоксар их несовершеннолетняя дочь осталась жить с мамой. Мужчина, затаивший обиду на экс-супругу, принялся строчить смски с угрозами женщине. Но отправлял он их не ей, а собственной дочери.
Обнаружив в телефоне дочки эти угрозы, женщина написала заявление в полицию. Там семейным конфликтом занималисчь сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
Когда информация подтвердилась, был составлен административный протокол по факту нарушения прав несовершеннолетней девочки со стороны ее отца.
Дело рассмотрели в районном суде Чебоксар. Мужчину признали виновным и назначили штраф. Вот только его размер не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU