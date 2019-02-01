2019-02-01T14:13:50+03:00
Экономика

В 2018 году на охрану природы Татарстана было направлено более 6 миллиардов рублей

А от экологических поступлений и за пользование природными ресурсами республика получила 1,1 миллиарда
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Также в прошедшем году удалось пресечь 6 тысяч экологических преступлений.Также в прошедшем году удалось пресечь 6 тысяч экологических преступлений.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Стало известно, что в 2018 году на целевые мероприятия по охране окружающей среды Татарстана было потрачено более 6 миллиардов рублей. Вместе с тем республика получила порядка 1,1 миллиарда рублей от экологических поступлений и за пользование ее природными ресурсами.

Такие цифры назвал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. В ходе заседания итоговой коллегии ведомства он также отметил, что в прошедшем году удалось пресечь 6 тысяч экологических преступлений. Кроме того было возбуждено 35 уголовных дел.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах местный "ромео" угрожал продавщице расправой за отказ познакомиться
10 февраля в Казань приедет Президент России Владимир Путин
Клиенты ВТБ и Запсибкомбанка могут бесплатно снимать деньги в единой банкоматной сети
В Татарстане во время пожара погиб трехлетний мальчик
В Чебоксарах после развода отец писал дочери смс, где угрожал ее матери
Жителям Казани предлагают обменять макулатуру на клюшку с автографами хоккеистов «Ак Барса»
Жителя Чувашии, убившего брата топором и закопавшего его тело во дворе, приговорили к 8 годам колонии
В Казань прибыл Министр культуры России Владимир Мединский
ВТБ профинансировал лидера рынка круп быстрого приготовления
14 февраля жителей Набережных Челнов приглашают отметить День всех влюбленных, встав на коньки
В Чебоксарах запретили проезд от Театра оперы и балета к светофору на Московском проспекте
В Татарстане за взятки будут судить двух братьев - сотрудников исправительной колонии
ВТБ предлагает клиентам увеличить доходность по вкладам
В Казани адвоката заподозрили в попытке наживы на истории смерти 19-летней массажистки
Житель Набережных Челнов просит нашедших потерянные им 5 тысяч рублей потратить эти деньги на благие дела
В 2018 году в Татарстане в авариях погибли 377 человек
Заинск стал лидером в Татарстане по реализации проекта «Приемная семья для пожилого человека»
Главный госавтоинспектор Татарстана огласил антирейтинг районов по аварийности
Бизнес-Википедия ВТБ стала проектом года по версии издания Global CIO
Ритейлеры: Цены на продукты в Татарстане могут вырасти в марте 2019 года
"Рубин" нашел вратаря во втором дивизионе чемпионата Норвегии
В Татарстане во время пожара дачных домов погиб мужчина
В ближайшее время газ на татарстанских заправках не подорожает
За 2,5 часа в Сибирь: между Казанью и Омском вновь запустили самолеты
В Казани эпидпорог по ОРВИ превышен на 12,4%
В Татарстане в цифру перевели 4,9% архивных документов
В Чувашии сотрудники ГИБДД задержали ночных овцекрадов