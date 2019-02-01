В 2018 году на охрану природы Татарстана было направлено более 6 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-01T14:13:50+03:00

Также в прошедшем году удалось пресечь 6 тысяч экологических преступлений. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А от экологических поступлений и за пользование природными ресурсами республика получила 1,1 миллиарда

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Стало известно, что в 2018 году на целевые мероприятия по охране окружающей среды Татарстана было потрачено более 6 миллиардов рублей. Вместе с тем республика получила порядка 1,1 миллиарда рублей от экологических поступлений и за пользование ее природными ресурсами.

Такие цифры назвал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. В ходе заседания итоговой коллегии ведомства он также отметил, что в прошедшем году удалось пресечь 6 тысяч экологических преступлений. Кроме того было возбуждено 35 уголовных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU